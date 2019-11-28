Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 25 kişi öldü

Irak
güvenlik güçlerinin ateş açması Gösteriye müdahalede yaralananların araçlarla taşınması Göstericilerin yaktığı ateşten yükselen dumanın bölgeyi kaplaması Göstericilerin büyük kablo makaralarını siper olarak kullanmasıYüzleri maskeli göstericiler Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.
Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek mermi de kullandı. Olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.