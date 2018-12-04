Irak İnsan Hakları: "Musul'da Yaklaşık 5 Bin Ceset Enkaz Altından Çıkarıldı"

Irak
İnsan Hakları Komiserliği yaklaşık 3 yıl terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında kalan Irak'ın Musul
kentindeki enkazların altından 5 bine yakın ceset çıkarıldığı bildirdi.
Irak İnsan Hakları Komiserliği yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Temmuz ayında DEAŞ'tan geri alınan Musul'da yaklaşık 5 bin civarında cesedin enkaz altından çıkarıldığını duyurdu. Geçen Ekim ayına kadar kimliği tespit edilen 2 bin 665'ten fazla cesedin çıkarıldığını belirten Irak İnsan Hakları Komiserliği, kimliği tespit edilemeyen ceset sayısının ise bin 992 olduğunu açıkladı.
Açıklamada enkaz altından çıkarılanların arasında bin 196 çocuk cesedinin de olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığına kimlikleri tespit etme çalışmalarına hız vermesi için çağrıda bulunuldu. Kentte hala çok sayıda tespit edilememiş bomba olduğu vurgulanan açıklamada, bu bombalar sonucu şu ana kadar 1 çocuğun öldüğü, 2'sinin de yaralandığı ifade edildi. Komiserlik, tespit edilemeyen bombalar yüzünden pek çok insanın kente geri dönmek istemediğini belirtti.
Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği Musul, 9 ay süren operasyonlar sonrası terör örgütünden geri alınmıştı. Yaşanan olaylar sonucu binlerce sivil hayatını kaybederken yüz binlercesi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL
Musul,Irak
04 Aralık 2018 Salı 13:23