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Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: "Gösterilerde 301 kişi öldü"

Irak İnsan Hakları Yüksel Komiserliği, geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinden hayatını kaybedenlerin sayısının 301'e yükseldiğini açıkladı.

10.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:20Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği:
İnsan Hakları Yüksel Komiserliği, geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinden hayatını kaybedenlerin sayısının 301'e yükseldiğini açıkladı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Ekrem Beyatlı, yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 301 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Irak'ta protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için orantısız şiddete başvurması nedeniyle yüzlerce insanın ölmesi ve o anların sosyal medyada paylaşılması ülkede büyük tepkiye yol açmış, ardından hükümet internet erişimini kesmişti. Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı. - ERBİL

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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