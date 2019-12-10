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Irak İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı

Irak yönetimi, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.

10.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:22Irak İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı
yönetimi, 'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.
İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın İran Tarım Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.
Buna göre Irak, İran'dan aldığı domates, salatalık, elma, patlıcan, havuç, marul, mısır, hurma, karpuz, kavun, sarımsak, soğan, kabak, karnabahar, nar, lahana, hünnap olmak üzere 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı.

Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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