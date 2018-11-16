Irak, İran'dan Gıda Ürünleri Karşılığında Doğalgaz Alacak

Iraklı iki yetkili, ülkenin gıda ürünleri karşılığında İran
'dan doğalgaz ve enerji alımına dair anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklama, Irak'ın ABD
'nin İran'a yaptırımlardan muaf tutulup tutulmayacağına yönelik belirsizliğin ardından geldi.
Irak elektrik üretiminde kullanılmak üzere İran'dan doğalgaz alımı için ABD'den halen onay bekliyor. Zira Irak'ın alternatif bir kaynak bulmak için zamana ihtiyacı var. Irak Enerji Komitesi'nin üst düzey yetkililerinden olan kaynaklardan biri konuya dair şunları söyledi: " Amerika
'nın İran doğalgazı yerine alternatif bir kaynak bulması için verdiği 45 günlük süre yetersiz. İran'dan doğalgaz alımının durdurulması, Irak'ta gerçek bir elektrik krizine neden olur. Daha fazla zamana ihtiyacımız var. Amerikalılar İran doğalgazına ne kadar ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyor."
ABD, geçen hafta İran'a yönelik petrol alanındaki yaptırımlara yeniden başladığında Irak'ı, İran'dan doğalgaz, enerji ve gıda ürünleri alanında yaptırımlardan muaf tutmuştu. Washington
yönetimi cuma günü yaptığı açıklamada ödemeleri dolar olarak vermediği sürece Irak'ın 45 gün boyunca İran'dan doğalgaz ve enerji ithal edebileceği belirtmişti.
Irak elektrik üretimi için İran'ın doğalgazına ihtiyaç duyuyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan bir diğer Iraklı yetkili, ABD'nin verdiği 45 günlük süre bittiğinde ithalatın sürmesi için talepte bulunacaklarını söyledi. Yetkili, doğalgaz ve enerji karşılığında İran'a gıda ürünleri verme önerisinin İran tarafından kabul edildiğini de sözlerine ekledi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
, ABD yaptırımlarının ülkede yaratacağı siyasi ve ekonomik krizin dikkate alınmasını istedi. Salih, Kuveyt
'e yaptığı ziyarette şunları söyledi: "Irak'ın bu yaptırımı yüklenmesini istemiyoruz. Yeniden yapılanma aşamasında alt yapının kurulması için öncelikle Irak'ın çıkarlarını gözetmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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