Haberler » Politika » Irak: 'Koalisyon Güçleri onaysız eylem yapamaz' - Haberler

Irak: "Koalisyon Güçleri onaysız eylem yapamaz"

Irak'ta, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin onayı olmadan hiçbir eylem yapmamasına karar verildi.

04.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:47 Irak:
'ta, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin onayı olmadan hiçbir eylem yapmamasına karar verildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin onayı olmadan, hiçbir eylem yapmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, Koalisyon Güçleri ve NATO'nun, Irak ordusunu eğitim misyonlarının askıya alınma kararına ilişkin ise Halef, "Silahlı Kuvvetlerimizi eğitmek için alternatif yollarımız var" demekle yetindi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

20:19   Özbekistan'dan Geldi Sabahları Temizlikçiydi Akşamları da Dj Oldu - Haberler
20:15   Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım - Haberler
19:58   Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada - Haberler
19:57   İngiltere kraliyet ailesinden dört nesil aynı karede - Haberler
19:49   Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
19:41   Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı - Haberler
19:35   Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı - Haberler
18:42   Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi - Haberler
18:26   İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek - Haberler
17:37   Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak? - Haberler
4.01.2020 20:21:58