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Irak, koronavirüs nedeniyle 6 ülkeye daha vize vermeme kararı aldı

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle İran'dan sonra 6 ülkeye daha yeni bir duyuruya kadar vize vermeyeceğini duyurdu.

26.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:06Irak, koronavirüs nedeniyle 6 ülkeye daha vize vermeme kararı aldı
, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle 'dan sonra 6 ülkeye daha yeni bir duyuruya kadar vize vermeyeceğini duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yanı sıra Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur vatandaşlarına vize verilmesinin askıya alındığı ifade edildi.
Açıklamada söz konusu karardan diplomat ve resmi heyetlerin muaf tutulduğu ancak Irak'a girişleri sırasında Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlere tabi olacakları belirtildi.
Irak'ta koronavirüs vakası
Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.
IKBY'de tüm okullarda eğitime 28 gün ara verilmişti.
Irak'ın Necef kentinde, 24 Şubat'ta, İranlı bir öğrencide dün de Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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