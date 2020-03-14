Irak koronavirüsle mücadele önlemlerini artırdı
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerkük-Bağdat kara yolu 3 gün ulaşıma kapatıldı.
14.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:04
Irak 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerkük- Bağdat kara yolu 3 gün ulaşıma kapatıldı.
Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük-Bağdat kara yolunu ulaşıma kapatma kararı alındığını söyledi. Uygulamanın gece yarısından itibaren başlayacağını ve 3 gün süreceğini aktaran Ani, toplu taşıma ve özel araçlarla kentler arası seyahatleri durdurarak virüsün yayılma riskini azaltmak istediklerini ifade etti.
Güneydeki Necef kentine de tüm giriş ve çıkışların 2 gün boyunca yasaklanması kararı alındı. Necef Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Necef havaalanının kapatılmasına ve kent merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.
Basra Valiliği de kente tüm giriş ve çıkışların yasaklandığını ve uygulamanın 3 gün devam edeceğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük-Bağdat kara yolunu ulaşıma kapatma kararı alındığını söyledi. Uygulamanın gece yarısından itibaren başlayacağını ve 3 gün süreceğini aktaran Ani, toplu taşıma ve özel araçlarla kentler arası seyahatleri durdurarak virüsün yayılma riskini azaltmak istediklerini ifade etti.
Güneydeki Necef kentine de tüm giriş ve çıkışların 2 gün boyunca yasaklanması kararı alındı. Necef Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Necef havaalanının kapatılmasına ve kent merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.
Basra Valiliği de kente tüm giriş ve çıkışların yasaklandığını ve uygulamanın 3 gün devam edeceğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
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