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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden koronavirüse karşı 48 saat sokağa çıkma yasağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

04.04.2020 03:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:02
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden koronavirüse karşı 48 saat sokağa çıkma yasağı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Yeni sokağa çıkma yasağına göre, iç güvenlik kuvvetleri, polis ve peşmerge tüm güvenlik kurumları araçlarının da resmi görev dışında trafiğe çıkışı yasaklandı.
Doktorlar ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarının da resmi çalışma saatleri dışında ve resmi izin belgeli olanların dışında araçlarıyla trafiğe çıkışlarının yasaklandığı kaydedildi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 48 kişinin daha virüse yakalandığı, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 820'ye yükseldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Bölgesel Yönetimi, Polis, Güncel
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