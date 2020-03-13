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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

13.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:37
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye 'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler : Irak Bölgesel Yönetimi, Süleymaniye, Erbil, Güncel

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