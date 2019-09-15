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Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek

Irak Elektrik Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesindeki Körfez Bağlantı Komitesi (GCCIA) ile elektriğin ithal edilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

15.09.2019 17:36Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
Irak Elektrik Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesindeki Körfez Bağlantı Komitesi (GCCIA) ile elektriğin ithal edilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tamamını komitenin üstleneceği 2 elektrik hattının 80 kilometresi Irak'ta, 220 kilometresi de Kuveyt sınırları içinde inşa edilecek." ifadeleri kullanıldı.
İlk etapta Irak'ın saatte 500 megavat elektrik ithal edeceğine yer verilen açıklamada, elektrik hatlarının 2020'nin yaz aylarından önce bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, anlaşmanın 2'nci aşamasında da yine komite tarafından KİK üye ülkeleri, Irak ve Avrupa arasında bir elektrik hattının inşa edileceği aktarıldı.
Sıklıkla yaşanan elektrik kesintisinin önüne geçilebilmesi için Irak'ın saatte 23 bin megavat elektriğe ihtiyacı var, ancak şu anda Bağdat yönetimi 18 megavatlık bir üretim gerçekleştirebiliyor.

Körfez İşbirliği Konseyi, Kuveyt, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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