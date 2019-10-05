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Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildiIRAK kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

05.10.2019 09:43Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
IRAK kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu" denildi.

ANKARA,



Zap bölgesi, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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