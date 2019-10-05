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Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi (2)

6 TERÖRİST, ÖRGÜTÜN İSTİHBARAT SORUMLUSU ÇIKTIMilli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu.

05.10.2019 16:57Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi (2)

6 TERÖRİST, ÖRGÜTÜN İSTİHBARAT SORUMLUSU ÇIKTI
Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getiriline 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.
Bakanlık bu bilgiyi, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek" notuyla paylaştı.



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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