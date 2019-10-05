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Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi (2)

6 TERÖRİST ÖRGÜTÜN SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLULARI ÇIKTIMilli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu.

05.10.2019 17:05Irak kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi (2)

6 TERÖRİST ÖRGÜTÜN SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLULARI ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getiriline 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.
Bakanlık bu bilgiyi, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek" notuyla paylaştı.

ANKARA



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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