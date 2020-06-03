Irak kuzeyinde 3 odalı mağara imha edildi_

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükteki 3 odalı mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 odalı mağara imha edildi_
03.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:15
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükteki 3 odalı mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakurk, Irak, PKK, Güncel, Haber

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