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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.09.2019 16:24Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi. Sabah yapılan açıklamada bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.



Irak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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