02.06.2019 11:02
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Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 4 PKK

IRAK kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.


IRAK kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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-İmha anı
ANKARA,


Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel