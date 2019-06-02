Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

IRAK kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Görüntü Dökümü
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-İmha anı
ANKARA,
Kaynak: DHA
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