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Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.07.2019 11:10 Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi."


Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Irak, Güncel

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