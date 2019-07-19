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Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.07.2019 17:43 Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."


Kaynak: DHA
Metina, Irak, Güncel

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