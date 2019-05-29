29.05.2019 17:45
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde  düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.


- Ankara Zap bölgesi, Hakurk, Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel
Kaynak: DHA