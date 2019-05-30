30.05.2019 09:29
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.


MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,


Metina, Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel
Kaynak: DHA