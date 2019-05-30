Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu



MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA