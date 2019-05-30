Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
ANKARA,
Metina
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Kaynak: DHA