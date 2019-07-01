01.07.2019 10:17
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında Pkk hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Irak , PKK , Güncel

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