26.06.2019 09:56
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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
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