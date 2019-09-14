Haberler » Güncel » Haber

Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve eyp imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

14.09.2019 12:43Irak kuzeyinde tuzaklanan havan mermisi ve eyp imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış havan mermisi ve el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı'nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 milimetrelik havan mermisi ve 3 kilogramlık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi" denildi.


ANKARA,



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 Baraj kenarında keçi otlatırken, ceset buldu
16:58 Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti
16:58 Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
16:58 Kadın ve çocukların ölümden döndüğü inşaatta bugün: hedef sıfır kaza
16:56 Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
16:56 Genç çiftçiler Bursa'da buluştu
16:55 Burhaniye'nin dünya şampiyonu özel sporcuları kampa giriyor