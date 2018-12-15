Irak'lı Deaş Şüphelisi Tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla bir süre önce Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri gözaltına alınan Irak
uyruklu E.A. tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Iraklı E.A.'yı takibe aldı. E.A., evinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Terörle Mücadele Şubesi,Irak
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:30