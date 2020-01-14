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Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler

Irak'tan Türkiye'ye geldikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından Çatalca'da ormanlık alanda cesedi bulunan Iraklı iş adamı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler aldıkları 35 bin dolarlık borcu ödememek için iş adamını öldürdüklerini söylediler.

14.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:18

Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin iş adamından daha önce aldıkları 35 bin doları geri ödememek için cinayeti işledikleri tespit edildi. şüphelilere ait evde yapılan aramada ele geçirdiği, üzerinde "Geçersiz" ibaresi bulunan yaklaşık 15 milyon dolar sahte parayı ne amaçla bulundurduklarını da araştırıyor.

BİR KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Emniyet Müdürlüğüne 14 Eylül 2019'da yapılan kayıp müracaatı üzerine Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama polis tarafından aranmaya başlamıştı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada kayıp iş adamının cep telefonunu kullandığını tespit ettikleri Suriye uyruklu M.A. adlı şüphelinin izine Balıkesir'de ulaşmış, İstanbul'a getirilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"35 BİN DOLAR VERMEMEK İÇİN..."

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan şüphelilerden birinin işledikleri cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin iş adamından Türkiye'de iş yapacakları vaadiyle 35 bin dolarını aldıkları, iş adamının da söyledikleri emlak işi olmayınca verdiği parayı geri almak için İstanbul'a geldiği tespit edildi. İstanbul'a gelen mağdurun burada şüphelilerle buluştuğu, sözde bir arsa bakmaya götürüldüğü, Çatalca'da ormanlık alanda bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis şüphelilerin gösterdiği yerde yaptığı aramada iş adamının cesedini buldu. Cesetin gömülmediği üzerinin ağaç yapraklarıyla kapatıldığı öğrenildi.

EVLERİNDE SAHTE 15 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis şüphelilere ait evde yaptığı aramada üzerinde küçük harflerle "Geçersiz" yazan yaklaşık 15 milyon dolar sahte para ele geçirdi. Şüphelilerin bu parayı ne amaçla evde tuttuklarını açıklayamadıkları öğrenildi. Yetkililerce bu konuyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler

İstanbul, Polis, Irak, Güncel

Kaynak: DHA


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