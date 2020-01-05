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Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi.

05.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:36 Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi
Meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi.

Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in, Bağdat'ta suikasta kurban gitmesinin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. Oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını isteyen yasa tasarısı, Meclis tarafından kabul edildi.

Kabul edilen yasa tasarısına göre, ABD ile Irak arasındaki Stratejik Güvenlik Anlaşması'nın iptal edilmesi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda Koalisyon Güçleri'nin destek talebinin iptal edilmesi, Irak hava sahasının kullanılmasını yasaklanması ve ABD hakkında BM nezdinde şikayette bulunulması Irak Meclisi tarafından onaylanmış oldu.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD'nin, 5 ila 7 bin arası askerinin ülkede bulunduğu tahmin ediliyor. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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