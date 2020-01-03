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Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Irak Meclisi, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:24 Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak
Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından Amerikan birliklerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere cumartesi olağanüstü toplanacak.

Meclis Başkanı Yardımcısı Hasan el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak'taki pervasızlığına dur demenin vakti geldi. Yarınki oturumda ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili önemli kararlar alınacak." ifadelerini kullandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Haşdi Şabi, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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