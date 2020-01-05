Haberler » Dünya » Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor - Haberler

Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin ardından Bağdat yönetimi harekete geçti.

05.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:43 Irak Meclisi, ABD'nin ülkedeki varlığına son vermek için olağanüstü toplanıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi 'ta öldürmesinin ardından Bağdat yönetimi harekete geçti. Irak Meclisi, 'ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması' talebiyle olağanüstü toplanıyor.

Kitlesel protestoların yapıldığı Irak'ta bugün yapılacak olağanüstü toplantıda ABD yönetimin ülkedeki askeri varlığı ele alınacak. Iraklı Şii milletvekili Ammar El Şibli, IŞİD'in yenildiğini ve Amerikan güçlerine artık gerek kalmadığını söyleyerek, "Ülkemizi savunacak güvenlik gücüne sahibiz" dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:06   Süleymani'nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız - Haberler
16:04   AK Partili Özalan'dan Soyer'e Urla tepkisi - Haberler
15:56   Ayvalık'ta deve güreşi heyecanı - Haberler
15:54   Başkan yardımcılarından pazar mesaisi - Haberler
15:50   Turgutlu'da yeni yılın ilk meclisi salı günü toplanacak - Haberler
15:45   Rusya'da buz tabakası kırıldı, 45 araç suya battı - Haberler
15:05   İranlı hackerlar, ABD'ye siber saldırı düzenleyip intikam sözü verdi - Haberler
14:49   Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
14:45   Venedik'te deve kuşlarıyla gezen adama 2 gün uzaklaştırma ve 400 euro ceza - Haberler
14:40   İran Meclis Başkanı'ndan ABD Başkanı Trump'a çağrı: Askerleri bölgeden çekin - Haberler
5.01.2020 16:17:15