Haberler » Politika » Irak Meclisi, Abdülmehdi'nin istifasını kabul etti - Haber

Irak Meclisi, Abdülmehdi'nin istifasını kabul etti

Irak Meclisi bugün gerçekleştirilen oturumda, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasını kabul etti.

01.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:06Irak Meclisi, Abdülmehdi'nin istifasını kabul etti
Meclisi bugün gerçekleştirilen oturumda, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasını kabul etti.

Irak'ta 2 aydır süren krizi sonlandırmak için istifa etmeyi kabul ettiğini belirten Başbakan Adil Abdülmehdi'nin meclise sunduğu istifa dilekçesi onaylandı. Başbakanın istifasının onaylanmasının ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Anayasası 76. maddesi uyarınca yeni başbakanı seçmek için Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e teklifte bulunacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden sonra Ekim 2018'de göreve başlayan Adil Abdülmehdi, 29 Ekim'de gösteriler nedeniyle istifasını açıklamıştı.

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği ile başlayan protestolar kısa bir süre sonra ülkenin bütün Şii bölgelerine yayıldı. - ERBİL

Irak, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
17:21 Lizbon Antlaşması 10 yaşında
17:08 Gazeteci Hakan Albayrak'ın Ahmet Davuoğlu'nun partisinde yer alacağı iddia edildi
16:45 İYİ Partili Koray Aydın: "Sahadan çıkmayacak bir İYİ Parti olacak"
16:42 Fatih Erbakan: "Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz"
16:33 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den, erken seçim çağrısı
1.12.2019 17:40:15