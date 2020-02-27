Haberler » Güncel » Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi - Haber

Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması sebebiyle, oylamanın ertelendiğini duyurdu.

27.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:00Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi
Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması sebebiyle, oylamanın ertelendiğini duyurdu.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylaması yapılamadı.
Güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği kaydedilen açıklamada, oturumun ne zaman yapılacağı bilgisi de paylaşılmadı.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:38:35