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Irak Meclisi'ndeki Bina Koalisyonunun başbakan adayı belli oldu

Irak Meclisi'nde, İran yanlısı Şii gruplarla bazı Sünni partilerin de yer aldığı Bina Koalisyonu, başbakan adaylarının Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl olduğunu açıkladı.

17.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:34Irak Meclisi'ndeki Bina Koalisyonunun başbakan adayı belli oldu
Meclisi'nde, yanlısı Şii gruplarla bazı Sünni partilerin de yer aldığı Bina Koalisyonu, başbakan adaylarının Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl olduğunu açıkladı.
Irak yerel basınında yer alan habere göre, Meclis'te 153 sandalyeye sahip Bina Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e resmi yazı göndererek, başbakanlık için adaylarının Yüksek Öğretim Bakanı Süheyl olduğunu bildirdi.
Eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki destekli Süheyl, 2018 seçimlerinde aynı koalisyondan milletvekili seçilmişti.
Maliki'nin koalisyonuna katılmadan önce Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Hareketi'nde siyaset yapan Süheyl ayrıca Meclis Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.
Hükümeti kuracak isim konusunda tartışmaların sürdüğü Irak'ta, Meclis çatısı altındaki bir koalisyondan ilk kez başbakanlık için isim önerisi geldi.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 2 gün içinde seçtiği bir isme hükümeti kurma teklifi sunması gerekiyor.
Anayasa'ya göre 19 Aralık'a kadar hükümeti kurma görevi herhangi bir isme verilmezse, Cumhurbaşkanı hükümete geçici başkanlık yapacak.

İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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