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Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı.

05.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:52 Irak Meclisi, ülkedeki ABD varlığını görüşmek üzere toplandı
Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis, Muhammed el-Halbusi başkanlığında toplandı.
Şii milletvekilleri, oturum başlamadan önce "Amerika'ya hayır" ve " özgür kalacak, Amerika dışarı" sloganları attı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ele alınacak.
Irak Meclisinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası ülkedeki ABD güçlerinin çıkarılması için karar alması bekleniyor.
329 sandalyeli Irak Meclisindeki İran'a yakın Şii gruplar, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alınması için milletvekillerine baskı yaptığı iddia edildi.
Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kaysa el-Hazali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meclis, Irak egemenliği ve Iraklı canlara yönelik ihlale karşı istenilen kararı almazsa, bundan sonra bu Meclisin oturum ve kararlarının hiçbir değeri olmayacak." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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