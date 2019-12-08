Haberler » Güncel » Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu - Haber

Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu

Irak Meclisi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e, yeni başbakan adayında aranması gereken "bağımsız olması ve çifte vatandaşlığının bulunmaması" gibi şartların yer aldığı bir liste sundu.

08.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:10Irak Meclisi yeni başbakan adayı için şartlarını cumhurbaşkanına sundu
Meclisi, Berhem Salih'e, yeni başbakan adayında aranması gereken "bağımsız olması ve çifte vatandaşlığının bulunmaması" gibi şartların yer aldığı bir liste sundu.
Irak resmi ajansına (INA) konuşan Meclisteki Hristiyan Asuri Milletvekili Yonadam Kanna, Cumhurbaşkanı Salih'e, yeni başbakanda aranacak şartlar listesinin 120 milletvekili imzasıyla teslim edildiğini söyledi.
Söz konusu şartların, ülkede 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin başında yer aldığını belirten Kanna, en önemli şartlar arasında yeni başbakanın herhangi bir parti mensubu ve çifte vatandaş olmamasının bulunduğunu ifade etti.
Kanna, gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz kimsenin önerilmediğini belirtti.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:49:52