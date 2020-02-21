Haberler » Güncel » Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak - Haber

Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak

Irak Meclisi, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacak.

21.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:10Irak Meclisi yeni hükümete güvenoyu vermek için toplanacak
Meclisi, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacak.

Irak devlet televizyonunda, 76 milletvekilinin talebi ve anayasanın 58. maddesi uyarınca, meclisin hükümet kurmakla görevlendirdiği Muhammed Allavi'nin oluşturduğu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için 24 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacağı duyuruldu.

kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'ye yakın bazı kaynaklar, Allavi'nin hükümet programı ve bakan adaylarının geçmişlerine göz atmak için milletvekilleriyle bir araya geldiğini belirtirken, Allavi yeni hükümetteki bakanların deneyim sahibi kişilerden seçildiğini söylemişti.

Irak'ta Ekim 2019'ta başlayan yolsuzluk, işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran'ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi yılsonuna doğru istifa etmek zorunda kalmıştı. - ERBİL

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
22.02.2020 00:34:34