Irak Meclisinde ABD Askerlerinin Ülkedeki Varlığı Ele Alınacak

Kaynak: İHA

Irak Meclisinin, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için karar taslağı hazırlamakta olduğu bildirildi.Suudi Arabistan'ın Akaz gazetesi, adını açıklamadığı Irak Meclisi üyesine dayandırdığı haberde, Irak'taki ABD askerlerini ülkeden çıkarmak ve Anbar ilinde bulunan Aynul Esed askeri üssünü kapamak için mecliste karar taslağı hazırlanmakta olduğunu aktardı.Karar taslağının Irak Meclisine Cumartesi günü sunulacağını belirten gazete, söz konusu kararın mecliste çoğunluk tarafından onaylanması için siyasi taraflar arasında diyalogun sürdüğünü bildirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Askerler İran'ı izleyecek" açıklamasından sonra ABD askerlerinin ülkedeki varlığı büyük bir tartışmaya yol açtı.2011 yılında Irak'tan çekilen ABD askerleri 2014'te DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından eğitmen ve danışman olarak Irak'a geldi. Sayılarının 5 - 6 bin kadar olduğu tahmin edilen ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasını İran'a yakınlığıyla bilinen Şii taraflar istiyor. - ERBİL