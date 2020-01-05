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Irak meclisinde "ABD dışarı" sloganları

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından toplanan Irak meclisi, ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

05.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:50 Irak meclisinde
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından toplanan meclisi, ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.
Irak meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinin ardından toplandı.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve 168 milletvekilinin hazır bulunduğu olağanüstü oturum başlamadan önce milletvekilleri "Süleymani'ye evet, Irak'a evet, şehitlere evet, Amerika'ya hayır", "Bağdat özgürdür", "ABD dışarı", "Şii - Sünni kardeştir", "Vatan satılmaz" sloganları attı.
Mecliste konuşma yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırıda hayatını kaybeden Mehdi Mühendis'in Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasından çekilmesinde büyük bir rol üstendiğini söyledi.
Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD'nin 5-7 bin arası askeri bulunduğu tahmin ediliyor.
(Abdulkadir Hacıoğlu - Hamad Alnajjar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, İran, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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