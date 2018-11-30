Irak Milli Eğitim Bakanlığı Logolu Tabela ile İzinsiz Okul Açtılar

30 Kasım 2018 Cuma 17:43



30 Kasım 2018 Cuma 17:43

ADAPAZARI şehir merkezinde Iraklılar, özel okul talebiyle başvurdukları Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz cevap gelmeden; kiraladıkları binaya Irak Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosunun olduğu tabela asarak eğitime başladı.Sakarya'da yaşayan Iraklı vatandaşlar, ülkelerindeki savaştan kaçıp kente yerleşenlere eğitim hizmeti vermek için yetkililere talepte bulundu. Adapazarı şehir merkezinde en işlek caddelerden biri olan Bosna Caddesi'nde 2 katlı bir bina kiralayan Iraklılar, buraya masa, sandalye ve tahtalar yerleştirerek derslikler oluşturdu. 'Nevaris Al-Irak Özel Okulları' ismindeki okul için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir süre önce başvuruda bulunuldu. Kurulan özel okulda Arapça dilinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim verebilmek için belgelerini sunan yetkililer, henüz bir cevap alamadı. İşleri hızlandırmak adına aceleci davranan özel okul, bina üzerine Irak Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosunun olduğu tabela astı.IRAK EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN MÜFREDATI UYGULANDIĞI İDDİASIVatandaşlar, 'Burası Türkiye Cumhuriyeti, bu okul Irak'taki bakanlığa mı bağlı?' diyerek duruma tepki gösterdi. Gerekli izinleri alması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabelasıyla hizmet vermek durumunda olan özel okulda eğitimin başladığı belirtildi. Iraklı 150 öğrencinin eğitim gördüğü özel okulda Irak Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığı öne sürüldü.Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel okulun eğitim izni için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz cevap gelmediğini ve konuyla ilgili okula gerekli işlemin yapılacağını belirtti. - Sakarya