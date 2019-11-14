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Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.

14.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:29
Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği 'ı 2-1 mağlup etmesi başta Bağdat olmak üzere Irak'ta büyük sevinç yarattı.
Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu 4. maçını, Irak Milli Futbol Takımı, 11. dakikada Muhanned Ali ve 90+2. dakikasında Alaa Abbas'ın attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.
İran'ın tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Nurullahi kaydetti.
Kerkük'te coşkulu kutlamalar
Kerkük'ün valilik caddesi milli maç zaferini kutlayan Iraklılar tarafından dolduruldu.
Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü

Futbol, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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