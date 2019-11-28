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Irak Necef Konsolosluğunun yakılması nedeniyle İran'dan özür diledi

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran'ın Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesi nedeniyle Tahran yönetiminden özür diledi.

28.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:14Irak Necef Konsolosluğunun yakılması nedeniyle İran'dan özür diledi
Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, 'ın Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesi nedeniyle Tahran yönetiminden özür diledi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Hekim ile telefonda görüştü.
Hekimin görüşmede, Irak hükümetinin, İranlı diplomatlar ve diplomatik misyonların korunmasıyla ilgili taahhüdünü yinelediği belirtildi.
Iraklı yüzlerce gösterici dün, Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Necef, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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