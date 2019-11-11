Haberler » Güncel » Irak ordusu: 'Bağdat'taki bazı restoranlarda el yapımı patlayıcı üretiliyor' - Haber

Irak ordusu: "Bağdat'taki bazı restoranlarda el yapımı patlayıcı üretiliyor"

Irak Silahlı Kuvvetleri, hükümet karşıtı gösterilere sahne olan başkent Bağdat'ta meçhul kişilerce el yapımı patlayıcı üretildiğini açıkladı.

11.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:10Irak ordusu:
Silahlı Kuvvetleri, hükümet karşıtı gösterilere sahne olan başkent 'ta meçhul kişilerce el yapımı patlayıcı üretildiğini açıkladı.
Irak Başbakanı ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, düzenlediği basın toplantısında, kimliğine dair detay vermediği kişiler tarafından, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bağdat'taki bazı restoranlarda patlayıcılar yapıldığını söyledi.
Patlayıcıların atıldıkları bina ve içindekilere zarar verebilecek etkiye sahip olduğunu kaydeden Halef, gösteriler sırasında güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldıranların da gözaltına alındığını belirtti.
Halef, göstericilere zehirli gaz atıldığına dair iddiaları yalanlayarak, güvenlik güçlerinin yalnızca göz yaşartıcı gaz kullandığını savundu.
Irak'taki kanlı gösteriler
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.
Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:13 İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
21:13 Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
21:08 Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan
21:08 İzmir otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:53 Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
19:36 Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:48 Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:14:03