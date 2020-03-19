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Irak ordusu koalisyon güçlerinden el-Kaim üssünü devraldı

Irak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Suriye sınırındaki el-Kaim askeri üssünü devraldığını söyledi.

19.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:35
Irak ordusu koalisyon güçlerinden el-Kaim üssünü devraldı
Irak , ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Suriye sınırındaki el-Kaim askeri üssünü devraldığını söyledi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait el-Kaim askeri üssünün Irak ordusuna devredildiğini duyurdu. Açıklamada Irak - Suriye sınırında yer alan ve Anbar iline bağlı el-Kaim askeri üssündeki bütün askeri teçhizatlarının da Irak ordusuna verildiği bildirildi. Koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, daha önce yaptığı açıklamada koalisyon güçlerinin Irak'ta küçük üslere konuşlandırılmasını istediğini açıklamıştı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen 3 Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi ardından Irak Meclisi yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti. Ocak ayından buyana koalisyon güçlerine 20'den fazla roketli saldırı düzenlendi.

Son bir hafta içerisinde Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne düzenlenen 2 saldırıda 3 asker hayatını kaybederken 17 ayrı asker de yaralandı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

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