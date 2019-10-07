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Irak ordusundan orantısız güç açıklaması

Irak ordusu, Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti.

07.10.2019 14:37Irak ordusundan orantısız güç açıklaması
Irak ordusu, Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada hatalı davrananların hesap vereceğini belirtildi.Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde hafta sonu düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı yaşanması sonrası Irak ordusu açıklama yaptı.

Bölgedeki sağlık ve güvenlik ekiplerinin vermiş olduğu bilgiye göre Pazartesi sabahın ilk saatlerinde süren eylemlerde Sadr bölgesinde en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, orantısız güç kullanıldığını kabul edilirken, yanlış davranış sergileyenlerin hesap vermesi için harekete geçileceği belirtildi. Açıklamaya göre Irak hükümet başkanı Adil Abdülmehdi orduyu protestolar esnasında görev kurallarına uymaya çağırdı. Bölgedeki askeri birlikleri geri çekilmesi emredildi. Çekilen kuvvetlerin yerine polis birliklerinin gönderilmesi bekleniyor.

Göstericler, güvenlik güçlerinin protesto gösterilerini bastırmak için savaşlarda kullanılması öngörülen mühimmatları kullandığını iddia ediyordu.

Geçen hafta Salı günü Irak'ta başlayan hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı ve yaklaşık 4 bin kişi de yaralandı. Irak Başbakanı Aldulmehdi geçen hafta katıldığı bir televizyon programında yolsuzluk ve kötü ekonomik şartlara karşı sokağa çıkan göstericileri haklı bulduğunu açıklamıştı.

AFP/MY,GA

(c)

Hükümet, Bağdat, Ordu, Irak, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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