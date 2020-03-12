Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan el-Taci saldırısı açıklaması
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 3 askerin ölümüyle sonuçlanan roketli saldırının sorumlularını yakalamak için Irak Silahlı Kuvvetler Komutanının talimat verdiğini açıkladı.
12.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:44
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 3 askerin ölümüyle sonuçlanan roketli saldırının sorumlularını yakalamak için Irak Silahlı Kuvvetler Komutanının talimat verdiğini açıkladı.
Irak'ta 2 ABD'li, 1 İngiliz askerinin ölümüyle sonuçlanan koalisyon güçlerine ait askeri üsse düzenlenen saldırı sonrası açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin saldırganların yakalanması için emir verdiğini duyurdu. Bağdat'ın kuzeyinde el-Taci üssüne düzenlen roketli saldırıda koalisyon güçleri mensubu 3 askerin öldüğü ve 12 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Ciddi bir güvenlik ihlali niteliği taşıyan saldırının ardından Silahlı Kuvvetler Komutanı hangi tarafa ait olursa olsun bu tehlikeli saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması ve yargıya teslim edilmesi için acilen soruşturma başlatılmasını talep etti" ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için vatandaşlardan güvenlik güçlerine kadar herkes bilgi vermeye çağrılırken askeri üsleri hedef alacak saldırıların tekrarlanmaması için sıkı güvenlik önlemlerin alınacağı belirtildi. - ERBİL
Irak'ta 2 ABD'li, 1 İngiliz askerinin ölümüyle sonuçlanan koalisyon güçlerine ait askeri üsse düzenlenen saldırı sonrası açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdülmehdi'nin saldırganların yakalanması için emir verdiğini duyurdu. Bağdat'ın kuzeyinde el-Taci üssüne düzenlen roketli saldırıda koalisyon güçleri mensubu 3 askerin öldüğü ve 12 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Ciddi bir güvenlik ihlali niteliği taşıyan saldırının ardından Silahlı Kuvvetler Komutanı hangi tarafa ait olursa olsun bu tehlikeli saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması ve yargıya teslim edilmesi için acilen soruşturma başlatılmasını talep etti" ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için vatandaşlardan güvenlik güçlerine kadar herkes bilgi vermeye çağrılırken askeri üsleri hedef alacak saldırıların tekrarlanmaması için sıkı güvenlik önlemlerin alınacağı belirtildi. - ERBİL
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki