17.06.2019 15:24
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Irak Petrol Bakanı'nın açıklamalarıyla petrol fiyatları geriledi

Irak Petrol Bakanı

– Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadhban'ın, ABD'nin Irak'a, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarından, 90 günlük bir muafiyet tanıyacağına emin olduğunu söylemesi üzerine petrol fiyatları düştü.

Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadhban'ın, ABD'nin Irak'a, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarından, 90 günlük bir muafiyet tanıyacağına emin olduğunu söylemesi üzerine petrol fiyatları düştü.
Diğer yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khail al-Falih petrol nakliyesi rotalarının, küresel petrol talebindeki artışa bağlı olarak, açık tutulması gerektiğine dikkat çekti ve ülkesinin planlanan üretim kısıntılarına devam edeceğini hatırlattı.
Gelişmeler etkisiyle, Ağustos ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün fiyatı yüzde 0.34 düşüşle 61.81 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı yüzde 0.57 düşüşle 52.21 dolara geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Ekonomi

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