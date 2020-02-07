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Irak: "Protestoculara saldıranların bulunması için araştırmalar sürüyor"

Irak İçişleri Bakanlığı, Necef ve Kerbela kentlerinde hükümet karşıtı protestoculara saldıran tarafın tespit edilmesi için soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

07.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:46Irak:
İçişleri Bakanlığı, ve Kerbela kentlerinde hükümet karşıtı protestoculara saldıran tarafın tespit edilmesi için soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde 13 protestocunun hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı ve Kerbela'da da 10 protestocunun yaralandığı olaylara ilişkin açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, saldırganların bulunması için soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bakanlık, güvenlik güçlerinin barışçıl protestocuları korumak için görevini yerine getirmekte olduğunu vurguladı.

Açıklamada protestocuların korunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, "Protestocuları kendilerini kontrol etmeye ve kamu ile özel malları muhafaza etmeye davet ediyoruz" denildi.

Öte yandan, Necef kentinde önceki gün Şii Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr yanlısı Mavi Şapkalılar grubunun protestoculara saldırması sonucu 13 protestocu hayatını kaybederken 127 kişi de yaralanmıştı. Mavi Şapkalılar grubunun dün de Kerbela kentinde protestocuların toplandığı meydanı basmaya çalışmasının ardından 10 protestocu yaralanmıştı. - ERBİL

Necef, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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