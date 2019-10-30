Haberler » Güncel » Irak protestolarının simgesi 'tuktuklar'

Irak protestolarının simgesi "tuktuklar"

Bağdat'taki protesto gösterilerinde yaralıları taşımak için ambulansların yerini alan motor taksiler veya Bağdatlıların deyimiyle "tuktuk", protesto gösterilerinin simgesi haline geldi.

30.10.2019 13:10Irak protestolarının simgesi
Bağdat'taki protesto gösterilerinde yaralıları taşımak için ambulansların yerini alan motor taksiler veya Bağdatlıların deyimiyle "tuktuk", protesto gösterilerinin simgesi haline geldi.
Bağdat'ta Ekim ayında başlayan halk protestosu öncesi, trafik kurallarına uymadığı için taksiciler başta olmak üzere geniş bir kitle tarafından eleştiriye maruz kalan ve hatta nefret edilen motor taksiler veya Bağdatlıların deyimiyle "tuktuklar" protestoların simgesi haline geldi. Tuktuklar, kalabalık ve yaralıların sayısının fazla olması nedeniyle ambulansların giremediği yerlerde ambulansların alternatifi oldu. Birçoğu ücret almadan yaralıları hastaneye yetiştiren ve zaman zaman protestoculara yemek ulaştıran tuktuk sürücüleri, Bağdat ve Irak'ta adeta halk kahramanı oldu.
Bazı tuktukların arkasına asılan Türk bayrağı da dikkat çekti. Hayatlarını riske atarak başkalarının hayatlarını kurtarmak için adeta zamanla yarışan tuktuk sürücülerinin bazılarını atılan gaz ve ses bombalarından korunmak için motorlarının ön camlarına parmaklık koymaları dikkat çekti. Protestocular tuktukların, kalabalık ve keskin nişancıların ambulansları hedef alması nedeniyle çatışma bölgelerine giremeyen ambulansların yapamadığı şeyleri yaptığını ve çok sayıda insanı ölümden kurtardığını söylüyor.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Bağdat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor
15:08 Almanya'da 29 ekip resepsiyonunda suriye gerginliği
15:08 Ankara yeni adalet sarayı yapım projesi protokol imza töreni düzenlendi 2
15:08 Sultangazi'de pazarcıların kapalı pazar eylemi
15:08 Gazeteci Masum Ekinci, TRT'nin kurumsal iletişim bölümüne atandı
15:05 "Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler" - DİYARBAKIR
15:05 "Terörle mücadeleye devam ediyoruz"
30.10.2019 15:10:00