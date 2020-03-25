Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu
Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, başkent Bağdat'ta Tıp Kenti adlı Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hazırlanan laboratuvarları gezerek, incelemelerde bulundu.
25.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:54
Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, başkent Bağdat 'ta Tıp Kenti adlı Hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için hazırlanan laboratuvarları gezerek, incelemelerde bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA