Irak Savaş Uçakları, Deaş'ı Bombaladı

Irak
savaş uçakları, terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladı. Operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Irak Ordu
Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, Diyala
ve Selahattin illeri yakınlarında terör örgüte DEAŞ'a ait mevzileri tespit eden savaş uçaklarının hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Hava saldırılarının istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydeden Resul, saldırıda örgüte ait sığınak, 4 motosikletin imhasının yanı sıra 10 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın geçen yıl ülkeden tamamen çıkarılmasına rağmen özellikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde terör ve şiddet olayları devam ediyor. - ERBİL
Irak
18 Kasım 2018 Pazar 14:28