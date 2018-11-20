Irak Savaş Uçakları Suriye Topraklarında Deaş'ı Bombaladı

20 Kasım 2018 Salı 16:46



20 Kasım 2018 Salı 16:46

Irak savaş uçaklarının Suriye toprakları içindeki terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri bombaladığı duyuruldu.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yaptığı açıklamada, F16 savaş uçaklarının Suriye toprakları içerisinde terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Hava harekatının istihbarat bilgileri doğrultusunda ve genelkurmay başkanının verdiği talimata dayanarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ'a ait silah ve mühimmat deposunu bombaladığı ileri sürüldü.Suriye toprakları içerisindeki el-Süse ile el-Baguz bölgelerindeki hedeflerin imha edildiği belirtilen açıklamada her iki bölgede 40 teröristin bulunduğu vurgulandı. Saldırı sonucu en az 30 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Öte yandan Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında Irak'tan tamamen çıkarılan terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Irak savaş uçakları zaman zaman Suriye topraklarındaki örgütün mevzilerini bombalıyor. - ERBİL